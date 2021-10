Baupreise in NRW steigen um mehr als 10 Prozent

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bauen in Nordrhein-Westfalen wird immer teurer. Im August lagen die Preise für Bauleistungen an Wohngebäuden im bevölkerungsreichsten Bundesland 10,8 Prozent höher als noch ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Dies sei der höchste Anstieg der Baupreise seit November 2007, betonten die Statistiker.

Von dpa