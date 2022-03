Bayer-Clubchef: Wirtz bleibt «mindestens bis 2024»

Leverkusen (dpa)

Der umworbene Jung-Nationalspieler Florian Wirtz wird nach Ansicht von Clubchef Fernando Carro noch länger bei Bayer Leverkusen bleiben. «Ich rechne nicht nur bis 2023, sondern mindestens bis 2024 mit Florian Wirtz. Wir versuchen ihn so lange wie möglich zu halten. Aber ich gehe davon aus, dass er nicht vor 2024 gehen wird», sagte Carro am Sonntag beim TV-Sender Bild. Der Vertrag des 18 Jahre alten Mittelfeldspielers bei Bayer läuft noch bis Ende Juni 2026. Zuletzt war immer wieder über ein mögliches Interesse des FC Bayern an Wirtz spekuliert worden.

Von dpa