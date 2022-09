Bayer-Coach unter Druck: «Herausforderung nehme ich an»

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane weiß um die schwierige Situation seiner Mannschaft und den wachsenden Druck auf ihn, will sich davon aber nicht beeinflussen lassen. «Es ist immer wieder die Aufgabe des Trainers, den Fokus darauf zu setzen, was man beeinflussen kann», sagte der 43-Jährige am Freitag und damit einen Tag vor dem Spiel der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Mein Fokus und meine Energie sind zu 100 Prozent bei der Mannschaft.»

Von dpa