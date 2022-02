Bayer Leverkusen in kommender Saison mit neuem Ausrüster

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen arbeitet als erster Fußball-Bundesligist von der kommenden Saison an mit dem britischen Ausrüster Castore zusammen. Wie der Tabellendritte am Donnerstag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Kooperation bis zum 30. Juni 2027. Über die Höhe der Vertragssumme machten sie keine Angaben. Damit geht die seit 2016 währende und bis Sommer 2022 datierte Kooperation der Leverkusener mit dem bisherigen Ausrüster Jako in wenigen Monaten zu Ende.

Von dpa