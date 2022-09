Bayer mit Azmoun nach München: «Unterstützen ihn»

Leverkusen (dpa)

Der iranische Fußball-Nationalspieler Sardar Azmoun ist nach seiner scharfen Kritik an das Regime in seinem Heimatland nach Leverkusen zurückgekehrt und steht im Aufgebot für die Bundesligapartie beim FC Bayern München am Freitag (20.30/DAZN). Dies bestätigte Bayer-Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag. «Dieses Thema hat große Wellen geschlagen. Er ist ein großes Vorbild in seinem Engagement und seinem Verhalten. Es ist nun auch an uns, einen Arm um ihn zu legen und ihn mitzunehmen in dieser schwierigen Situation», sagte der Coach. Azmoun erhalte alle Unterstützung, um den Kopf freizubekommen. Für das Spiel in München stehe er zur Verfügung. Er will auch unbedingt mitkommen, sagte Seoane.

Von dpa