Bayer: Mit sechs Änderungen gegen Sevilla

Sevilla (dpa)

Mit Rückkehrer Robert Andrich und insgesamt sechs Änderungen tritt Bayer Leverkusen am Donnerstagabend (18.45 Uhr/Nitro) zum Europa-League-Spiel bei Betis Sevilla an. Trainer Gerardo Seoane berief vier Tage nach der 1:5-Niederlage gegen den FC Bayern München zudem noch Edmond Tapsoba, Piero Hincapie, Karim Bellarabi, Amine Adli und Lucas Alario im Angriffszentrum für Patrik Schick in die Startelf. Verzichten muss der Bayer-Coach auf die verletzten Timothy Fosu-Mensah, Julian Baumgartlinger und Charles Aranguiz. Der genesene Exequiel Palacios und auch Youngster Florian Wirtz bleiben zunächst auf der Bank.

Von dpa