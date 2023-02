Bayer mit Wut im Bauch nach Monaco

Köln/Monte Carlo (dpa)

Mit Wut im Bauch ist Bayer Leverkusen am Mittwoch vom Flughafen Köln/Bonn zum Play-off-Rückspiel der Europa League an die Côte d’Azur aufgebrochen. Die Massen-Rangelei nach dem Hinspiel vor einer Woche ist nicht vergessen. «Wir haben noch eine Rechnung offen», sagte Ex-Nationalspieler Nadiem Amiri mit Blick auf Vorfälle nach Abpfiff des 2:3 in Leverkusen.

Von dpa