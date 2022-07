Bayer-Talent begehrt: «Würde mich freuen, wenn er bleibt»

Leverkusen (dpa)

Der Leverkusener Fußball-Lehrer Trainer Gerardo Seoane hat Spekulationen über die Zukunft von Iker Bravo kommentiert und eine Rückkehr des 17 Jahre alten Talents nach Spanien nicht ausgeschlossen. «Die Meinung des Spielers ist da wichtig, wir haben Gespräche mit ihm geführt. Eine mögliche Lösung steht im Raum. Ich würde mich freuen, wenn er da bleibt. Aber wenn der Club und der Spieler das Gefühl haben, dass eine andere Lösung in diesem Moment besser für seine Entwicklung wäre, überlegt man sich das», wurde der Coach am Dienstag von der «Bild» zitiert. Nach Medienberichten sind Real Madrid und Atlético Madrid an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert.

Von dpa