Bayer-Torhüterin Anna Klink verlängert Vertrag um zwei Jahre

Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Die 27-Jährige spielt seit 2009 bei den Rheinländerinnen und feierte 2011 ihre Bundesliga-Debüt. Für Bayer absolvierte Klink 171 Pflichtspiele. «Mit ihren Führungsqualitäten hat sie in unserer jungen Mannschaft eine wichtige Rolle eingenommen und wird diese auch in den kommenden zwei Jahren weiterhin ausfüllen, darüber freuen wir uns sehr», sagte Thomas Eichin, Leiter Nachwuchs und Frauen.