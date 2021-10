Bayer zuversichtlich: Wollen gegen Spitzenteams bestehen

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen geht mit gewachsenem Selbstvertrauen in den Gipfel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den punktgleichen Tabellenführer FC Bayern München. Nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen in Serie hofft Trainer Gerardo Seoane auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends: «Wir stellen an uns den Anspruch, gegen Topteams bestehen zu können. Gegen Dortmund haben wir uns eine Niederlage eingefangen. Das wollen wir gegen die Bayern besser machen», sagte der Schweizer mit Bezug auf die bisher einzige Saisonniederlage seines Teams am vierten Spieltag gegen den BVB (3:4).

Von dpa