Bayern-Boss Kahn: «Wir müssen langsam in die Puschen kommen»

Dortmund (dpa)

Vorstandschef Oliver Kahn hat nach dem in der letzten Sekunde verschenkten Sieg im Liga-Topspiel bei Borussia Dortmund den Druck auf die Mannschaft des FC Bayern München erhöht. «Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen», sagte Kahn nach dem 2:2 nach 2:0-Führung und dem Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit: «Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Mannschaften, die über uns sind, immer nur unentschieden spielen oder verlieren.»

Von dpa