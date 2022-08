Bayern München mit drei Wechseln: Davies nicht im Kader

Bochum (dpa)

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann muss seine Startelf erstmals in dieser Saison notgedrungen ändern. Beim Spiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum gibt 67-Millionen-Euro-Zugang Matthijs de Ligt in der Innenverteidigung sein Startelf-Debüt für den Fußball-Rekordmeister. Neben Leroy Sané beginnt auch Kingsley Coman für die Bayern.

Von dpa