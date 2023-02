Beamte sollen Häftlingen Drogen und Handys verkauft haben

Essen (dpa/lnw)

Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Essen sollen Drogen und Handys in die Haftanstalt geschmuggelt und an Insassen verkauft haben. Am Donnerstagmorgen wurden die Arbeitsplätze und Wohnungen von sieben JVA-Beamten, einem ehemaligen Beamten und einem weiteren Beschuldigten durchsucht. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mittags mit.

Von dpa