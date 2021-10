Bedrohung: Polizei nimmt bewaffneten 31-Jährigen fest

Hürth (dpa/lnw)

Die Polizei hat in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) einen 31-Jährigen überwältigt, nachdem dieser in einer mutmaßlich psychischen Krise mehrfach geschossen hatte und in das Haus einer Familie eingedrungen war. Ein Beamter habe einen Taser gegen den Mann eingesetzt, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach hatte der Mann am Freitagabend zunächst bei der Polizei angerufen und seinen Suizid angekündigt. Kurz darauf sei er auf einem Waldweg angetroffen worden, wo er eine Schusswaffe auf sich selbst sowie die Polizisten richtete und mehrfach in die Luft schoss.

Von dpa