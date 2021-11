Bedrohungslage an Kita in Köln beendet: Mann stellt sich

Köln (dpa)

Bei einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage in einer Kölner Kita hat sich gegen 17.30 Uhr ein Mann der Polizei gestellt. Laut Angaben eines Sprechers konnte er widerstandslos festgenommen werden, nachdem er mit erhobenen Händen das Gebäude verlassen hatte. Eine Mitarbeiterin der Kita hatte am Freitagnachmittag den Notruf gewählt, nachdem der Mann die Räume betreten und damit gedroht hatte, das Gebäude in die «Luft zu jagen», wie die Polizei mitteilte.

Von dpa