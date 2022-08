Bedrohungslage: Rathaus von Gelsenkirchen zeitweise geräumt

Nach einer Bombendrohung ist das Rathaus in der Innenstadt von Gelsenkirchen am Dienstag mehrere Stunden lang geräumt worden.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Am Nachmittag teilte die Polizei per Twitter mit, die polizeilichen Maßnahmen rund um das Hans-Sachs-Haus seien beendet, die Sperrungen würden aufgehoben. Allerdings bestünden die Maßnahmen an zwei weiteren städtischen Objekten noch weiter. Das Hans-Sachs-Haus war von der Polizei nach dem Drohanruf geräumt, abgesperrt und mit Spürhunden abgesucht worden. Das Gebäude ist Verwaltungssitz der Stadt.