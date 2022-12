Begehrte Handwerker: Umsatz legte um fast ein Zehntel zu

Erfasst wurden die nominalen (nicht preisbereinigten) Umsatzzahlen, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte. Im Jahresvergleich legten die Erlöse vor allem im Bauhauptgewerbe (plus 11,6 Prozent) und im Handwerk für den gewerblichen Bereich (plus 10,9) stark zu. Deutliche Zuwächse gab es auch im Lebensmittelgewerbe (plus 9,9). Die Beschäftigtenzahl ging bei Unterschieden zwischen verschiedenen Gewerben insgesamt leicht um 0,2 Prozent zurück.