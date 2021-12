Begrenztes Skivergnügen in Winterberg: Nur zwei Lifte

Winterberg (dpa/lnw)

Für Skifreunde im Sauerland steht am Wochenende weiterhin nur ein begrenztes Angebot mit zunächst zwei Liften in Winterberg bereit. Die meisten Skigebiete hätten versucht, Schnee in der Nacht zu Freitag zu erzeugen. Es reiche aber aufgrund des starken Windes nicht aus, berichtete eine Sprecherin der Skigebiete. Womöglich könnten aber am Sonntag weitere Lifte in Betrieb genommen werden.

Von dpa