Behörden müssen Antikorruptionsbeauftragten einsetzen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Alle öffentlichen Stellen, die nicht ohnehin über eine Innenrevision verfügen, müssen künftig einen Antikorruptionsbeauftragten einsetzen. Das geht aus einem Erlass des Innenministeriums hervor, der zum Jahreswechsel in Kraft getreten ist. Der sogenannte Anti-Korruptionserlass ersetzt eine acht Jahre alte Regelung. In den neuen Vorgaben wird laut Innenministerium nun auch benannt, welche Bereiche in einer Behörde besonders korruptionsgefährdet sind.

