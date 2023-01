Behörden vermutet 30 gewaltbereite Aktivisten in Lützerath

Düsseldorf (dpa)

Die Klimaaktivisten in Lützerath sind nach Einschätzung des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen in ihrer überwiegenden Mehrheit «zivildemokratische Akteure». «Dennoch sind in der Protestszene auch wenige Linksextremisten aktiv», teilte die Behörde am Freitag mit. Vor der heißen Phase der Mobilisierung vor der erwarteten Räumg des Ortes hätten sich dort etwa 130 Aktivisten aufgehalten, darunter 30 gewaltbereite. Diese Zahlen könnten aber variieren. Die «Neue Westfälische» (Bielefeld) hatte berichtet.

Von dpa