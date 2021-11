Beleidigungen gegen Kölns Stürmer Modeste auf Instagram

Köln (dpa)

Fußballprofi Anthony Modeste vom 1. FC Köln ist nach der Bundesligapartie beim FSV Mainz 05 am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal heftig persönlich beleidigt worden und hat diese Hass-Nachrichten und den Absender auch veröffentlicht. Dies berichtete zunächst die »Bild»-Zeitung. Auch sein Trainer Steffen Baumgart wird in diesen Nachrichten beleidigt. «Wie kann man so sein?», schrieb Modeste auf Instagram.

Von dpa