Beleuchtungsaktion zum Weltdiabetestag in Düsseldorf

Ein Aktionstag mit doppeltem Jubiläum: Zum 30. Mal ist am 14. November Weltdiabetestag. Gebäude wie der 240 Meter hohe Düsseldorfer Rheinturm werden aus diesem Anlass in blaues Licht gehüllt. Das lebenswichtige Insulin wurde vor 100 Jahren entdeckt.

Zum Weltdiabetestag werden in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen heute Abend mehrere Wahrzeichen in blaues Licht gehüllt. Mit der Aktion will die Deutsche Diabetes-Hilfe auf die weltweit zunehmende Verbreitung der Krankheit mit Millionen Betroffenen in Deutschland hinweisen und zugleich ein Zeichen der Solidarität setzen. Ab 17 Uhr sollen der Rheinturm und die Tonhalle sowie das Riesenrad in blau illuminiert werden. Bereits ab 14.00 Uhr sollen am Sonntagnachmittag Informationsstände auf dem Burgplatz Anlaufpunkte sein. Auf dem Düsseldorfer Programm steht auch ein Spenden-Wettbewerb auf Ergometern, bei dem Bürgerinnen und Bürger mitmachen können.

Der Weltdiabetestag wurde vor 30 Jahren als weltweiter Aktionstag von der International Diabetes Federation (IDF) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeführt. Das ausgewählte Datum 14. November ist der Geburtstag von Sir Frederick Banting, der mit Charles Best 1921 das lebenswichtige Insulin entdeckte - also vor genau 100 Jahren.

In Deutschland leben 8,5 Millionen Menschen mit einem diagnostizierten Typ-2-Diabetes - Tendenz steigend. Das geht aus dem aktuellen Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2022 hervor, der am Freitag im Vorfeld des Weltdiabetestages am 14. November vorgestellt wurde. Hinzu komme eine Dunkelziffer von mindestens zwei Millionen weiteren Betroffenen, heißt es in einer Mitteilung. Für die Zukunft rechnen die Experten damit, dass der Anteil der Diabetiker in der Bevölkerung steigt.