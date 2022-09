Belgier gewinnt mit 680-Kilo-Riesenkürbis Wiegemeisterschaft

Lohmar (dpa/lnw)

Der Belgier Mark Feyaerts hat die diesjährige «NRW-Kürbis-Wiegemeisterschaft» gewonnen - in einem wegen der Trockenheit für die Züchter schwierigen Jahr. Sein Kürbis brachte am Sonntag in Lohmar bei Köln 679,5 Kilogramm auf die Waage. Gemüseliebhaber und Hobbyzüchter waren auf dem Krewelshof mit ihren dicksten Kürbissen gegeneinander angetreten. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 1000 Euro.

Von dpa