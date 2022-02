Beliebtester Hochzeitstag der letzten Jahrzehnte: 8.8.2008

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der 8.8.2008 war in Nordrhein-Westfalen der beliebteste Hochzeitstag der vergangenen 21 Jahre. Insgesamt hätten sich an diesem Tag im bevölkerungsreichsten Bundesland 3594 Paare das Ja-Wort gegeben, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag mitteilte. An keinem anderen Tag im Zeitraum von 2000 bis 2020 seien in NRW mehr Ehen geschlossen worden, als an diesem Freitag im August.

Von dpa