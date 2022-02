Belohnungen im Mordfall Ernst Kaminski ausgelobt

Bonn (dpa/lnw)

In dem Jahrzehnte zurückreichenden Mordfall Ernst Kaminski haben die Staatsanwaltschaft Bonn und Familienangehörige Belohnungen in einer Gesamthöhe von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung des Täters führen. Das teilte die Polizei in Bonn am Dienstag mit, die auch ein weiteres Foto veröffentlichte, das den Vorstorbenen vor seinem Tod zeigt. Der aktuelle Erkenntnisstand werde an diesem Mittwoch in der ZDF-Sendung «XY...ungelöst» vorgestellt.

Von dpa