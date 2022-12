Bergischer HC verlängert mit Stutzke bis 2025

Solingen (dpa)

Der Bergische HC und Lukas Stutzke gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat der linke Rückraumspieler seinen bis 2024 laufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. «Lukas haben seine beständig guten Leistungen bis in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gebracht. Als Typ und als Persönlichkeit hat er das Zeug zu einem echten Leader. Seine Rolle wird zunehmend größer werden», kommentierte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste die Einigung. Der 24 Jahre alte Stutzke gehört seit 2019 fest zum BHC-Kader und erzielte in 118 Pflichtspielen 209 Tore.

Von dpa