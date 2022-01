Bergischer HC verpflichtet Rückraumspieler Maldonado

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat der 23 Jahre alte Rückraumspieler von TuSEM Essen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. In der aktuellen Spielzeit der 2. Bundesliga ist der TuSEM-Spielmacher mit bisher 82 Treffern erfolgreichster Torschütze seines Teams. Maldonado «wird mit seinen vielfältigen Qualitäten als Allrounder im Rückraum die Qualität und Durchschlagskraft des BHC verstärken», hieß es in der Mitteilung.