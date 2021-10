Bergung der «Moornixe» verschiebt sich auf Donnerstag

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Die für Mittwoch geplante Bergung des gesunkenen Ausflugsschiffs «Moornixe» in Mülheim an der Ruhr verschiebt sich um einen Tag. Die Vorarbeiten des Bergungsunternehmens seien umfangreicher als zunächst angenommen, teilte Feuerwehrsprecher Thorsten Drewes am Dienstag mit. Der neue Zeitplan sehe vor, dass das Anheben und die eigentliche Bergung des 18 Meter langen Fahrgastschiffs nun am Donnerstagmorgen stattfinden. Für das Heben der Moornixe müssten noch «mehrere Teile des Aufbaus aufwendig entfernt werden», hieß es.

Von dpa