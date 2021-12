Bericht: 150.000 Euro Beute bei Überfall auf Feinkosthändler

Köln (dpa/lnw)

Bei dem Raubüberfall auf ein Feinkostgeschäft auf dem Kölner Großmarkt sollen die drei maskierten Männer laut einem Medienbericht rund 150.000 Euro erbeutet haben. Einer der drei Räuber habe am frühen Donnerstagabend mit einem Sturmgewehr in die Luft geschossen, wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hatte. Anschließend sollen die drei mutmaßlichen Täter in einem silbernen Auto geflüchtet sein. Nach ersten Ermittlungen bedrohten zwei der mit dunklen Skimasken bekleideten Täter eine Angestellte und raubten Bargeld aus der Kasse. Ein dritter Mann sicherte den Tatort ab.

Von dpa