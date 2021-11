Bericht: Abellio will verlustreiche NRW-Strecken aufgeben

Berlin/Essen (dpa/lnw)

Die in Finanznot geratene Privatbahn Abellio will sich nach einem Medienbericht von mehreren Strecken in Nordrhein-Westfalen zurückziehen. Der Betreiber mehrerer Linien des Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) und der S-Bahn Rhein-Ruhr hat nach Informationen der Funke-Mediengruppe den Verkehrsverbünden in NRW vorgeschlagen, die Linien nur noch zwei Jahre zu betreiben. Über ein entsprechendes Angebot solle am Freitag beraten werden. Damit sei eine «geordnete Neuausschreibung» der Verträge möglich, sagte der gerichtlich bestellte Sachwalter Rainer Eckert laut dem Bericht.

Von dpa