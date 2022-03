Bertelsmann mit operativem Rekordergebnis

Gütersloh (dpa)

Dank einer Erholung der Werbemärkte und Wachstum im Dienstleistungsgeschäft hat Bertelsmann 2021 das beste operative Ergebnis in der Firmengeschichte erzielt. Der Wert vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag im vergangenen Jahr bei 3,2 Milliarden Euro, wie das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen am Donnerstag in Gütersloh mitteilte. 2020 waren es 3,1 Milliarden gewesen. Vor allem die RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House und der Dienstleister Arvato hätten zu dem Bestwert beigetragen.

