Berufungsprozess in Köln: AfD-Gegendemonstranten angefahren?

Köln (dpa/lnw)

In einer juristischen Auseinandersetzung um einen AfD-Wahlkampfabend hat am Freitag vor dem Landgericht Köln die Berufungsverhandlung begonnen. Ein 25 Jahre alter Mann wendet sich in dem Verfahren gegen seine Verurteilung zu sieben Monaten Haft auf Bewährung. Der Schuldspruch war im Juni 2021 vor dem Kölner Amtsgericht ergangen. Dem Mann wird vorgeworfen, im Anschluss an eine AfD-Veranstaltung im April 2019 einen Gegendemonstranten mit dem Auto angefahren zu haben.

Von dpa