Beschädigte Autobahnbrücke muss abgerissen werden

Erftstadt (dpa/lnw)

Eine durch einen Lkw-Unfall beschädigte Brücke über die A1/A61 bei Erftstadt-Bliesheim muss abgerissen werden. Ein externer Gutachter habe massive Schäden an dem Bauwerk festgestellt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Unter anderem seien Risse im Träger festgestellt worden. Der Abriss soll voraussichtlich am ersten Aprilwochenende erfolgen.

Von dpa