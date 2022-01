Besuch von Corona-Krisenstabschef Breuer abgesagt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Besuch des Leiters des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, in Düsseldorf ist am heutigen Montag abgesagt worden. Der Termin müsse kurzfristig verschoben werden, teilte der stellvertretende NRW-Regierungssprecher Moritz Kracht am Morgen mit. Über einen Nachholtermin werde die Staatskanzlei informieren, sobald dieser feststehe.

Von dpa