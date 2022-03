Betrüger gibt sich am Telefon als Mitarbeiter des FBI aus

Iserlohn (dpa/lnw)

«Guten Tag, FBI!» ist ein klassischer Satz aus US-Krimiserien. Ähnliches hat nun offenbar ein 23-Jähriger im echten Leben im Sauerland zu Ohren bekommen. Bei dem Mann meldete sich am Donnerstagmittag am Telefon ein angeblicher Mitarbeiter des FBI, wie die Polizei am Freitag mitteile - offensichtlich ein Betrüger. Der Anrufer sprach den Angaben zufolge Deutsch mit englischem Akzent und teilte dem 23-Jährigen mit, dass auf seinen Namen angeblich mehrere Konten in Berlin eröffnet worden seien. Er müsse nun dringend mit dem FBI kooperieren, um Schaden abzuwenden. Die angebliche Lösung: Eine App, damit man auf sein Smartphone zugreifen könne.

Von dpa