Betrüger wollen nach Tornado illegal Spenden sammeln

Paderborn (dpa/lnw)

Nach dem Tornado in Paderborn versuchen laut Polizei mutmaßliche Betrüger, die Hilfsbereitschaft der Menschen auszunutzen und im Namen der Stadt Paderborn illegal Spenden zu sammeln. Darauf machte die Verwaltung am Montag auf ihrer Homepage aufmerksam. «Die Stadt Paderborn steckt ausdrücklich nicht hinter Spendenaufrufen, die derzeit in den sozialen Netzwerken, beispielsweise auf Facebook, kursieren. Hier versuchen Unbekannte, die aktuelle Lage für sich zu nutzen und schnell an Geld zu kommen.»

Von dpa