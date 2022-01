Betrunken und ohne Führerschein: Auto falsch geparkt

Wie die Bochumer Polizei am Montag mitteilte, stellte der vernehmende Beamte bei der 61-jährigen Frau Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest habe zu der frühen Stunde gegen 9 Uhr morgens einen Wert von 1,56 Promille angezeigt. Nun komme eine weitere Anzeige auf die Frau zu. Der Vorfall passierte bereits am vergangenen Freitag (28.1.),aber wurde erst am Montag mitgeteilt .