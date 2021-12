Betrunkener 28-Jähriger von Zug erfasst und schwer verletzt

Leverkusen (dpa/lnw)

Ein alkoholisierter 28-Jähriger ist in Leverkusen auf Gleisen gelaufen und dabei von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in der Nacht zum Sonntag den heranfahrenden Güterzug erst spät bemerkt. Als er sich in Sicherheit bringen wollte, wurde er vom Sog herangezogen und schwer verletzt. Nach Angaben seines Begleiters wurde er etwa zwei Meter durch die Luft geschleudert. Der Begleiter habe zudem angegeben, die beiden hätten zuvor «gut getrunken», sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa