Betrunkener Autofahrer kracht bei Flucht in Streifenwagen

Weilerswist (dpa/lnw)

Ein Autofahrer ist beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, mit seinem Fahrzeug in einen Streifenwagen gekracht. Bei dem Unfall am Donnerstagabend wurde der 28 Jahre alte Fahrer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte ein Passant zuvor den Notruf gewählt, weil der Fahrer ihn aus seinem Auto heraus mit einem Messer bedroht haben soll. Trotz Anhaltezeichen der Beamten sei der Mann mit seinem Wagen geflohen.

Von dpa