Betrunkener Autofahrer schlägt Polizisten ins Gesicht

Köln-Sülz (dpa/lnw)

Ein betrunkener Autofahrer hat zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Köln-Sülz angegriffen und verletzt. Einem soll er mehrmals in Gesicht geschlagen haben wie die Polizei mitteilte. Der 39 Jahre alte Autofahrer wurde von den beiden Polizisten in der Nacht auf Dienstag angehalten, nachdem er mit seinem Wagen verbotenerweise links abgebogen war.

Von dpa