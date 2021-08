Betrunkener fällt von Bierbike und wird überrollt

Ein junger Mann (19) ist in Bocholt von einem sogenannten Bierbike gefallen und sein Bein ist von dem Gefährt überrollt worden. Er wurde laut Polizei leicht verletzt. «Unfallursächlich war die Alkoholisierung des 19-Jährigen», so die Behörde.

Demnach war der 19-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr von dem Bierbike gestürzt. Der 24-Jährige am Steuer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei am Montag mit.