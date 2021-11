Betrunkener Fahrer gestoppt: Der will Frauen noch heimfahren

Hagen (dpa)

Ein betrunkener Autofahrer (38) hat in Hagen erst noch seine beiden Begleiterinnen heimfahren wollen, nachdem die Polizei ihn gerade gestoppt hatte. Wie die Behörde am Montag mitteilte, war der Wagen am Sonntagmorgen aufgefallen, weil er so langsam unterwegs war. Als die Polizisten den Mann anhielten, bemerkten sie sofort «starken Alkoholgeruch».

Von dpa