Der 48-Jährige war bei dem Unfall am Dienstagabend betrunken und hatte keine Fahrerlaubnis, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden. Der Mann musste von den Rettungskräften aus dem Wagen befreit werden und wurde in eine Klinik nach Bochum gebracht.