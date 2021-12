Betrunkener Mofafahrer erfasst Fußgängerin und flüchtet

Bochum (dpa/lnw)

Ein betrunkener Mofafahrer hat in Bochum eine Fußgängerin angefahren und ist geflüchtet. Die 74-Jährige habe am Samstag mit ihrem Hund die Straße überqueren wollen, als sie erfasst worden und zu Boden gefallen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der 66 Jahre alte Fahrer habe bei dem Zusammenstoß die Kontrolle verloren und sei gestürzt. Ersthelfer kümmerten sich laut Polizei um die verletzte Frau und stellten auch das Zweirad wieder auf.

Von dpa