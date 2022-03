Ein 37 Jahre alter Radfahrer ist in Lippstadt (Kreis Soest) gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt.

Der Mann sei am Sonntagnachmittag stark betrunken in einen Straßengraben gefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Er sei nicht ansprechbar gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.