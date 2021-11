Bevölkerung wuchs im Westen mehr als in Gesamt-Deutschland

Wiesbaden (dpa)

Die Bevölkerung in Deutschland in seinen gegenwärtigen Grenzen hat sich einer Studie zufolge in den vergangenen 200 Jahren mehr als vervierfacht. Besonders stark war das Wachstum im Westen mit den heutigen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das ergab eine Studie zur historischen Bevölkerungsentwicklung.

Von dpa