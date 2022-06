Bevölkerungsschwund in NRW-Städten erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Während die Großstädte leicht zulegen, erwarten Statistiker in den kleinen und mittleren Städten Nordrhein-Westfalens bis 2050 einen Bevölkerungsrückgang. In Kleinstädten werde die Einwohnerzahl um rund fünf Prozent sinken, in Mittelstädten um rund drei Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit.

Von dpa