Bewährungsstrafe für lebensgefährliche Messerattacke

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für eine lebensgefährliche Messerattacke in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 24-Jähriger zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach den Mann am Dienstag wegen vorsätzlicher Körperverletzung schuldig. Außerdem muss er 800 Euro an das Opfer zahlen.

Von dpa