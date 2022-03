Bewährungsstrafe für Raser nach Unfall mit fünf Verletzten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einem folgenschweren Unfall mit fünf Verletzten ist ein 25-Jähriger in Düsseldorf zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach ihn am Montag wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsgefährdung schuldig. Der ungelernte Monteur war laut Gutachten in einer gemieteten Limousine mit Tempo 130 durch Düsseldorf gerast.

Von dpa