Bewohner in der vom Hochwasser besonders betroffenen Stadt Erftstadt können wieder Wasser in Maßen benutzen. «Eine Dusche oder eine notwendige Maschine Wäsche sind kein Problem», teilte die Stadt am Sonntag mit. Sollte es zu einem Rückstau des Wassers im Haus oder der Wohnung kommen, müsse der Verbrauch aber wieder reduziert werden. «Bitte lassen Sie insbesondere Geräte nicht unbeaufsichtigt», schrieb die Stadt.